Ministerstvo kultúry pri RTVS hovorí o potrebe posilniť finančnú stabilitu a verejnoprávnosť

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia Ministerstva kultúry (MK) SR a predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Za prioritu považujú výmenu generálneho riaditeľa telerozhlasu, ako aj zmenu spôsobu jeho výberu. Súčasný riaditeľ Ľuboš Machaj nemá ich dôveru, že dokáže dôkladne manažérsky riadiť inštitúciu.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) uviedla, že zatiaľ nemá predstavu o tom, kto by mal nahradiť vo funkcii Machaja. S riaditeľom majú podľa Danka komunikovať o ďalšom postupe. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ozrejmil, že na čele inštitúcie musí byť človek, ktorý bude pre vládu garanciou, že peniaze v nej ostanú a RTVS sa bude rozvíjať.

Danko pripomenul, že RTVS nie je ekonomicky udržateľná. Financie sa podľa neho míňajú neadresne. Pre telerozhlas by sa mohol podľa jeho slov uvoľniť strop na reklamu, aby mohla RTVS viac zarábať na reklame a dokázala byť konkurencieschopná. „Aby sme z nej urobili inštitúciu, ktorá bude schopná prežiť 20, 30 rokov,“ povedal a zdôraznil potrebu vízie.

Ministerka tiež uviedla, že ľudia sa v čoraz väčšej miere spoliehajú na iné médiá ako „médiá hlavného prúdu“, pretože tieto podľa jej slov prinášajú informácie len z jedného spektra. Tvrdí, že vo verejnoprávnom médiu sa isté názory cenzurujú.

Legislatívnymi zmenami nechce MK dosiahnuť žiadne zoštátnenie telerozhlasu, zdôraznil generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala. Ozrejmil, že generálneho riaditeľa by mala voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra kultúry, z toho jeden bude na návrh ministra financií, a štyroch zvolených v parlamente. Nominant za ministra financií by mal podľa Machaja dohliadať na finančné operácie. Zdôraznil, že zrušením koncesionárskych poplatkov prišiel telerozhlas o základný pilier finančnej slobody. Dodal, že legislatívny návrh vychádzal z modelov fungujúcich v Európe, ako napríklad v Nórsku, Slovinsku, Španielsku, Francúzsku či Taliansku. Taktiež doplnil, že pri príprave legislatívy sa budú zaoberať aj schváleným európskym aktom o slobode médií.

MK predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska by sa nemala formálne rozdeliť. Okrem iného má vzniknúť programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom, ktorou sa dopĺňa financovanie.