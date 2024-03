Prezidenta môže voliť 4,33 milióna ľudí s trvalým pobytom na Slovensku

„Najväčšiu skupinu, viac ako 60 percent potenciálnych voličov, tvoria ľudia v aktívnom produktívnom veku od 31 – 64 rokov. Spolu je to 2,62 milióna občanov SR s trvalým pobytom v niektorom z ôsmich krajov SR,“ spresnila hovorkyňa ŠÚ Jana Morháčová. „Súčasne k urnám môže prísť viac ako 975.000 dôchodcov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov). Seniori tak predstavujú viac ako pätinu (22,5 percenta) potenciálnych voličov,“ dodala.

Najmenej početná je veková skupina mladých voličov od 18 do 30 rokov. Podľa dát Štatistického úradu SR v tejto vekovej skupine má viac ako 741.000 obyvateľov so slovenským štátnym občianstvom trvalý pobyt na Slovensku. „Mladí do 30 rokov tak tvoria viac ako 17 percent spomedzi možného počtu voličov, ktorí môžu prísť k urnám,“ doplnila Morháčová. Z 262.000 prvovoličov v prezidentských voľbách je menej ako desať percent tých, pre ktorých to budú prvé voľby v živote. „Sú to ľudia, ktorí sa stali plnoletými a získali právo voliť až v čase po posledných voľbách, ktorými boli 30. septembra 2023 voľby do Národnej rady SR,“ pripomenula hovorkyňa ŠÚ.

Doplnila, že do prípadného druhého kola (6. 4.) sa môže zapojiť ešte ďalších 2200 prvovoličov, ktorí dovŕšia plnoletosť medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb.

Z regionálneho hľadiska najviac potenciálnych voličov, viac ako 600.000, má trvalý pobyt v Prešovskom a Košickom kraji. Najmenej, len menej ako 460.000 voličov je v Trnavskom kraji. Aj prvovoličov je najviac v Prešovskom a Košickom kraji, najmenej v Trnavskom a Trenčianskom kraji.

Voliť v nasledujúcich voľbách môžu podľa volebného zákona občania SR, ktorí dosiahli vek 18 rokov najneskôr v deň volieb. Volieb sa môžu zúčastniť aj občania SR, ktorí už nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Musia však prísť v deň volieb na Slovensko do ktorejkoľvek z takmer 6.000 volebných miestností.