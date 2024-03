Juraj Marušiak vidí v rétorike proti NATO riskantnú hru, pripomína brexit

Upozornil na to Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) v súvislosti s 20. výročím členstva SR v NATO. Označuje to za podobne riskantnú hru, ako začali britskí konzervatívci, keď sa viezli na vlne nálad proti Európskej únii. Pripomenul, že výsledok referenda o brexite ich prekvapil a priviedol Spojené kráľovstvo do politickej krízy.

Ako poznamenal k otázkam o dôvere Slovákov k Aliancii, aj pred dvadsiatimi rokmi bola podpora členstva v NATO na Slovensku nižšia ako v susedných vyšehradských štátoch. Významnú rolu podľa neho v súčasnosti zohráva obava z vojny, ktorá prebieha v bezprostrednom susedstve, hoci Rusko zaútočilo na krajinu, ktorá členom NATO nie je.

„Súčasné nálady sú do veľkej miery aj odzrkadlením celkovej nespokojnosti občanov s ekonomickou a sociálnou situáciou Slovenska a premieta sa do nich aj nespokojnosť s vládami v rokoch 2020 až 2023, ktoré síce zdôrazňovali svoju ´prozápadnosť´, svojou nekompetentnosťou a aroganciou vo vnútornej politike však proti sebe postavili väčšinu občanov. Dôsledkom toho je, že idea vystúpenia z NATO získava na popularite,“ komentoval Marušiak.

Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV považuje za mimoriadne zaujímavé, že podobná miera súhlasu s členstvom v NATO v slovenskej populácii ako pred vojnou na Ukrajine platila i pred 20 rokmi, tesne po našom vstupe do NATO. „Rovnako platí, že sa nijako zásadne v porovnaní s rokom 2004 ani v súčasnosti nezmenili charakteristiky prívržencov a odporcov členstva v NATO: prívrženci členstva v NATO sú vzdelanejší a mladší, odporcovia zasa menej vzdelaní a starší,“ doplnil.

Poukázal tiež na prieskum Sociologického ústavu SAV z novembra a decembra 2023, podľa ktorého medzi voličmi všetkých súčasných parlamentných strán, ako aj medzi nevoličmi výrazne prevažujú zástancovia členstva v NATO s výnimkou voličov dvoch vládnych strán (Smer-SD a SNS), ktorých väčšia časť by chcela z NATO vystúpiť. „V roku 2004 panovala podobná situácia, pričom okrem voličov Smeru a SNS nesúhlasila s členstvom v NATO i väčšina voličov HZDS a KSS,“ dodal.

Doplnil tiež, že vojenský útok Ruska na Ukrajinu na Slovensku posilnil tábor prívržencov NATO. Naopak, negatívny vplyv na postoj voči Aliancii malo v histórii bombardovanie Srbska silami Aliancie v roku 1999.