Taraba: SNS kolektívne rozhodne o tom, kto za stranu nastúpi do EP

To, kto nakoniec nastúpi do Bruselu, bude kolektívnym rozhodnutím strany. Pred rokovaním vlády to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

„Pred tým, ako sme vôbec kandidovali do volieb do Národnej rady SR, tak sme sa ako partia dohodli, že tí, ktorí získame najviac hlasov, pôjdeme aj do eurovolieb. Dohoda vznikla, keď SNS mala niečo okolo troch percent,“ povedal Taraba.

Tvrdí, že pri svojom možnom nástupe do EP sa podrobí kolektívnemu rozhodnutiu SNS. Bude to tiež závisieť od sily jeho mandátu. „Som kolektívny hráč a je dosť možné, že chcú, aby tam šiel niekto iný,“ skonštatoval minister.

Eurovoľby chce využiť na to, aby ľudí presvedčil, prečo je dôležité ísť voliť. „Potrebujeme mať blokačný mechanizmus proti tým hlúpym nápadom, ktoré tam na dennej báze vznikajú,“ poznamenal Taraba.

Kandidátku SNS do Európskeho parlamentu povedie šéf strany Andrej Danko, na druhom a treťom mieste sú členovia vlády Tomáš Taraba a Martina Šimkovičová. Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.