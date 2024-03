Premiér: Návrhom zmien v RTVS by sa mohol zaoberať parlament v apríli

Otázku telerozhlasu by chcel mať vyriešenú do leta. Vyplýva to z rozhovoru Fica pre denník Štandard. Doplnil, že v RTVS treba sprísniť kontrolné mechanizmy a zmeniť jej charakter z hľadiska právnej formy.

Fico v rozhovore potvrdil, že RTVS by sa nemala rozdeľovať. Jednou z myšlienok bola aj možnosť, aby sa inštitúcia stala štátnou akciovou spoločnosťou s tým, že by akcionárom bolo ministerstvo financií. „Boli predsa zrušené koncesionárske poplatky. Ak tam štát dáva toľko desať miliónov eur, koľko dáva, asi je normálne, že by tam ministerstvo financií malo mať svojho človeka vo vedení, predstavenstve, dozornej rade takejto akciovej spoločnosti,“ priblížil premiér.

V RTVS je tiež podľa Fica potrebné sprísniť kontrolné mechanizmy. „To, čo sa deje v slovenskej televízii, je nevídané,“ povedal a v tejto súvislosti zopakoval kritiku redaktorky RTVS počas brífingu v Prahe, kde podľa neho útočila a použila klamstvá. Fico tvrdí, že mu nezáleží na obsahu vysielania súkromných televízií. Za dôležité považuje alternatívne médiá či komunikáciu cez sociálne siete a stretnutia s ľuďmi. Rozhodnutie vo vzťahu k RTVS podľa neho spôsobí „politickú traumu“ v opozícii.