Tento recept na jablkový koláč je chutný aj zdravý. Crumble je tak dobrý, že na pekáči dlho nevydrží

Jablkový koláč celosvetovo patrí medzi tie najpopulárnejšie pochúťky. Recepty a podoby na jablkový koláč sa v rôznych kútoch sveta rôznia, ale jednu vec majú spoločnú – sú chutné, ale aj v istej miere nezdravé. Jablká sú síce plné vitamínov a obsahujú aj vlákninu, avšak pridáva sa k nim hŕba cukru. Ak teda dbáte na zdravú výživu, podobné dezerty si asi často odopierate. Ale nemusíte, existuje totiž aj chutná a zdravá alternatíva.

Jablká nešúpte, v šupke je množstvo živín

Pri príprave jablkového koláča sa ľudia dopúšťajú jednej chyby a to je šúpanie jabĺk. Pritom práve šupka je tiež veľkým zdrojom vlákniny aj vitamínov. Podľa amerického ministerstva poľnohospodárstva má stredne veľké jablko s odstránenou šupkou len 2,1 gramu vlákniny, zatiaľ čo jablko so šupkou má 4,37 g. Podobne, keď ošúpete jablko, stratíte 41 % vitamínu A, 23 % vitamínu C a neuveriteľných 76 % vitamínu K na jedno stredne veľké jablko. Preto by ste jablko nemalí šúpať, keď ho idete ďalej spracovať.

To však nie je jediná zmena v tomto recepte. V tomto chrumkavom koláči sa kladie dôraz na jablká a vypúšťa sa pridaný cukor, aby váš maškrtný jazyk uspokojil zdravším spôsobom. Jablká Granny Smith dodajú nádhernú kyslosť, ktorá dopĺňa mimoriadne chrumkavú mrveničku. Možno ani nespoznáte rozdiel od tradičného koláča. Príprava podľa tohto receptu vám navyše zaberie približne len 40 minút.

Foto: PosiNote/Shutterstock.com

Na zdravý jablkový crumble budete potrebovať:

Základ

4 jablká Granny Smith, so šupkou, jadierkami a nakrájané na polcentimetrové plátky

1 lyžička vanilkového extraktu

1 lyžička javorového sirupu

½ lyžičky mletej škorice

½ lyžičky mletého zázvoru

Mrvenička

240ml ovsených vločiek

110g nasekaných pekanových orechov

2 PL hroznového oleja

3 PL javorového sirupu

1 lyžička mletej škorice

½ lyžičky mletého zázvoru

štipka mletého muškátového orieška

¼ lyžičky kuchynskej soli

Príprava