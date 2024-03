Hnutie Slovensko: Z verejnoprávnej RTVS chcú spraviť vládnu slúžku

Hnutie to uviedlo v reakcii na návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Zároveň avizovalo, že k nemu bude iniciovať hromadnú pripomienku.

„Ministerka kultúry Martina Šimkovičová plní príkazy Roberta Fica a Andreja Danka a z RTVS chce urobiť slúžku vládnej moci,“ povedala členka hnutia a bývalá ministerka kultúry Natália Milanová.

Rada RTVS bude podľa nej zložená z vládnych prisluhovačov a tá následne vyberie riaditeľa RTVS, ktorý bude nesvojprávnou figúrkou vlády. Hnutie pripomína, že Slovensko je súčasťou Európskej únie, kde sa v týchto dňoch schvaľuje Európsky akt o slobode médií, ktorý je v rozpore so zákonom, ktorý prináša do legislatívneho procesu slovenská vláda.

„Verejnoprávne médiá sú jedným z pilierov demokracie, a preto urobíme všetko pre to, aby zákon o ich podriadení nebol na vláde schválený,“ dodala Milanová.

Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo v pondelok (11. 3.) do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom. Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa chce k legislatívnemu návrhu vyjadriť na tlačovej konferencii, avizovala ju na štvrtok (14. 3.).