Korčok označil návrh legislatívy týkajúcej sa RTVS za ovládnutie inštitúcie

„Predstavitelia vládnej moci robia veci na hrane alebo idú až za hranu. Veľmi dobre vedia, že prekračujú hranice, preto odmietajú chodiť do médií,“ vyhlásil Korčok. Tvrdí, že koaliční politici nechcú odpovedať na kritické otázky a radšej si na svoju prezentáciu vyberajú „kvázi médiá“, ktoré im takéto otázky nekladú, ale s nimi súhlasia. Považuje to za deformáciu mediálneho priestoru a veľké riziko pre krajinu aj občanov.

V súvislosti s návrhom týkajúcim sa telerozhlasu sa podľa Korčoka obchádza systém bŕzd a protiváh, ktoré garantovali nezávislosť RTVS. Kritizoval najmä zmeny v Rade RTVS a voľbe jej členov. Tí budú podľa neho už len zástupcami vládnej koalície a orgán bude priamo podriadený vláde a vedeniu rezortu kultúry.

MK SR v pondelok (11. 3.) predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí NR SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom.