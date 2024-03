„Obec Ťotkino v Kurskej oblasti je plne pod kontrolou ruských oslobodzovacích síl,“ napísala na sociálnej sieti Légia „Sloboda Ruska“. Podľa jej vyhlásenia sa ruskí vojaci z tejto štvortisícovej dediny stiahli.

Ako uviedla britská stanica BBC, Légia „Sloboda Ruska“ a Batalión „Sibír“ zverejnili zo svojich bojov proti ruským jednotkám v Kurskej a tiež Belgorodskej oblasti v Rusku zatiaľ nepreverené videá. Ministerstvo obrany v Moskve medzičasom oznámilo, že jeho jednotky odrazili útoky prokyjevských milícií v oboch oblastiach.

A tank of the Russian Volunteer Corps breaks through the defense of the Russian border. The video was published in the telegram channel of the Russian Volunteer Corps. pic.twitter.com/md1gWBMjIw