PS: Vláda chce z RTVS vytvoriť svoje propagandistické médium

V reakcii na zverejnený návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase to na utorkovej tlačovej konferencii uviedol predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Oznámil zároveň, že opozícia využije všetky možné nástroje, sa proti týmto zmenám postaviť.

„To, čo vláda predstavila, je neskrývaná ambícia vytvoriť propagandistické médium, ktoré bude servilne pomáhať vláde a ktoré bude pretláčať proruské naratívy,“ uviedol Šimečka. Je presvedčený, že vláda postupuje podľa maďarského scenára, ktorým sa snaží postupne ovládnuť nielen bezpečnostné sily, ale aj médiá. „Je dôležité sa proti tomu postaviť,“ zdôraznil Šimečka s tým, že okrem opozičných aktivít na pôde parlamentu očakáva aj zvýšený tlak občianskej verejnosti. Pripomína, že práve tento politicko-občiansky odpor pomohol zvrátiť zamýšľaný zámer vlády v prípade novelizácie trestného zákona. Avizoval v tejto súvislosti, že v piatok 15. marca sa uskutoční v Bratislave verejný protest.

Poslankyňa Národnej rady SR Zora Jaurová (PS) mieni, že navrhovaný zámer znamená snahu o zrušenie verejnoprávnosti RTVS. Upozornila, že kroky nie sú v súlade nielen so základnými demokratickými princípmi, ale aj príslušnými európskymi smernicami, ktoré definujú štandardné rámce pre nezávislé fungovanie médií. Vyzvala preto verejnosť, aby neostala ľahostajná. „Teraz je čas, postaviť sa za RTVS,“ upozornila. Potvrdila tiež, že PS bude iniciovať zvolanie Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, taktiež i diskusiu o predloženom legislatívnom návrhu aj na pôde EÚ.

Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo v pondelok (11. 3.) do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom.