SaS: Vláda chce ovládnuť RTVS, zmeny sú škodlivé pre slobodu slova a demokraciu

Vyhlásili to predstavitelia SaS na utorkovej tlačovej konferencii v reakcii na návrh Ministerstva kultúry (MK) SR predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Strana chystá aj hromadnú pripomienku, obrátiť sa chce tiež na Európsku komisiu.

„Snahou vládnej koalície je ovládnuť verejnoprávnu televíziu a rozhlas, aby sa z nezávislých správ stali správy, ktoré budú lahodiť Robertovi Ficovi (Smer-SD), Andrejovi Dankovi (SNS) a Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD),“ vyhlásil podpredseda SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling. Kritizoval ambíciu rezortu kultúry zásadne zmeniť kontrolnú radu a voľbu členov, z ktorých troch má priamo voliť a odvolávať minister kultúry. Negatívne vníma, že rada by volila aj riaditeľa média. Hovorí o neakceptovateľnom útoku na RTVS, ktorý nás vzďaľuje od demokratických krajín. Aj preto SaS s PS organizujú v piatok (15. 3.) protest v Bratislave.

René Parák z SaS dodal, že predložený návrh je snahou vrátiť RTVS do 90. rokov. „Ide o totálne ovládnutie celej televízie, finančné, programové, spravodajské,“ tvrdí. Nová rada, ktorá ma miesto parlamentu voliť generálneho riaditeľa média, bude podľa jeho slov pozostávať čisto zo zástupcov koalície. „Navyše vzniká ďalší orgán, ktorý priamo vyzerá ako jednoznačný cenzorský inštitút, a to je programová rada,“ dodal s tým, že aj jej členovia budú zástupcovia koalície.

Parák kritizuje aj skrátenie pripomienkovania k novele na deväť dní. Avizoval, že pripravujú hromadnú pripomienku, o ktorej bude ministerstvo kultúry povinné rokovať v rozporovom konaní. Vzhľadom na potrebu zapojenia sa väčšieho počtu osôb SaS apelovala aj na odbornú verejnosť, inštitúcie a organizácie, ktorá sa môžu do procesu zapojiť, aby sa pridali.

MK SR v pondelok (11. 3.) predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí NR SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom.