Parolin: Prvou podmienkou pre mier na Ukrajine je ukončiť agresiu

DNES - 11:08

Vatikán Správy » Zahraničné

Prvou podmienkou pre akékoľvek rokovania o ukončení vojny na Ukrajine je, že by Rusko malo zastaviť svoju agresiu, uviedol vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin v rozhovore pre utorkové vydanie talianskeho denníka Corriere della Sera. Dodal, že Vatikán nalieha na prímerie, pričom "v prvom rade by to mali byť agresori, kto prestane strieľať".

Ako informovala agentúra Reuters, Parolin je najbližším spolupracovníkom pápeža Františka a vedie diplomaciu Svätej stolice. Podľa talianskeho denníka je zrejmé, že s Františkom hovoril po celosvetovej polemike vyvolanej jeho výrokmi v nedávnom rozhovore pre švajčiarsky telerozhlas. Parolin v súvislosti s pápežovými vyjadreniami pripomenul, že nikdy netreba zabúdať na kontext - na otázku položenú pápežovi, ktorý v odpovedi „hovoril o vyjednávaní a najmä o odvahe vyjednávať, ktorá nikdy nie je kapituláciou“. Kým Ukrajina si v pondelok predvolala vatikánskeho nuncia, aby mu tlmočila svoje sklamanie z týchto pápežových vyjadrení, Kremeľ uviedol, že pápežova výzva na ukončenie vojny je „celkom pochopiteľná“. Generálny tajomník aliancie NATO Jens Stoltenberg uviedol, že teraz nie je čas hovoriť o „kapitulácii“. V snahe upokojiť situáciu a objasniť pápežove výroky v rozhovore pre švajčiarsky telerozhlas Parolin povedal, že pápež chce „vytvoriť podmienky pre diplomatické riešenie pri hľadaní spravodlivého a trvalého mieru“. Parolin doplnil, že je „zrejmé“, že vytvorenie takýchto podmienok nezávisí len od jednej zo strán, ale od oboch, pričom prvou podmienkou je práve ukončenie agresie. V rozhovore dal Parolin tiež jasne najavo, že za agresora považuje Rusko. Dodal, že „vojna rozpútaná proti Ukrajine nie je dôsledkom nekontrolovateľnej prírodnej katastrofy,“ ale ľudských rozhodnutí. „A tá istá ľudská vôľa, ktorá spôsobila túto tragédiu, má tiež možnosť a zodpovednosť podniknúť kroky na jej ukončenie a vydláždiť cestu k diplomatickému riešeniu,“ citovali Parolinovo vyjadrenie talianske noviny. Pripomenul, že aj pápež hovorí, že „vyjednávanie nie je slabosť, ale sila. Nie je to odovzdanie sa, ale odvaha“. Podľa Parolina pápež nalieha, že treba viac brať ohľad na ľudský život, na státisíce obetí vojny na Ukrajine. Kardinál súčasne dodal, že tieto pápežove slová sa vzťahujú nielen na Ukrajinu, ako aj na Svätú zem a ďalšie konflikty. Podľa Parolina vojna na Ukrajine a vo Svätej zemi majú spoločné to, že sa „nebezpečne rozšírili za akúkoľvek prijateľnú hranicu“, majú dôsledky vo viacerých krajinách a bez seriózneho vyjednávania nie je možné nájsť pre ne riešenie. Obavy podľa kardinála vyvoláva aj nenávisť, ktorú tieto konflikty generujú. „Kedy sa také hlboké rany budú môcť zahojiť?“ pýtal sa Parolin.