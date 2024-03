Fiala: Nemôžeme si od inej mocnosti nechať vnútiť, kto môže byť v NATO

Spravodajkyni TASR to v rozhovore k 25. výročiu členstva ČR v Aliancii povedal český premiér Petr Fiala. Význam NATO pre ČR aj pre bezpečnosť v Európe označil za zásadný.

„My si nemusíme dávať žiadne hranice. Samozrejme, NATO je organizáciou, ktorá združuje demokratické štáty a chráni západný svet... Musí to dávať zmysel aj z tohto hľadiska, ale myslím si, že dôležité je nestavať si zbytočne hranice,“ povedal predseda českej vlády. Za podstatné považuje kritérium, nakoľko daný štát prejavil vôľu byť členom Aliancie a tiež do akej miery by bol prínosom pre ostatných.

Rozhodujúce podľa neho je, či nejaký štát verí tomu, že táto obranná organizácia zaistí jeho bezpečnosť. Odmietol, aby na rozširovanie NATO mali vplyv názory iných mocností. „Nemôžeme si nechať vnútiť ani my, ani nikto iný od nejakej inej veľmoci, kto môže alebo nemôže byť v našej Aliancii. Musí to byť vždy rozhodnutie toho štátu a členských štátov Severoatlantickej aliancie a nie nejakých režimov, ktoré samy ukazujú vysokú mieru agresivity a ešte by chceli iným štátom a národom určovať, aké má byť ich smerovanie a budúcnosť. Tak to nie,“ zdôraznil Fiala.

Svet podľa neho nie je bezpečný a je nevyhnutné starať sa aj o bezpečnosť v Európe. „Musíme byť dostatočne silní a ukazovať aj odhodlanie tú silu použiť, aby sme dokázali odradiť prípadných agresorov. Všetci vidíme, čo sa deje na Ukrajine, a to iba posilňuje význam Severoatlantickej aliancie pre našu bezpečnosť,“ podotkol český premiér.

Pripomenul, že hoci si Fínsko a Švédsko dlho zakladali na svojej neutralite, rozhodli sa vstúpiť do NATO. Podľa Fialu to ukazuje, aká dôležitá je Aliancia pre bezpečnosť aj pocit bezpečia. „NATO je nepochybne najväčšie obranné spoločenstvo, ktoré v súčasnom svete existuje, a jeho význam pre Českú republiku, ale aj pre bezpečnosť v Európe je úplne zásadný,“ dodal predseda českej vlády.

Česko si v utorok pripomína 25 rokov od svojho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Členom zoskupenia sa stalo spoločne s Maďarskom a Poľskom. Išlo o prvé krajiny bývalého sovietskeho bloku v prvej vlne rozširovania Aliancie.