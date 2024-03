KDH: Navrhované zmeny v telerozhlase z neho vytvárajú spolitizované štátne médium

Poslanec KDH a člen Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Jozef Hajko tvrdí, že predložený návrh má fatálny vplyv na nezávislosť verejnoprávnych médií. „Tie sa novým zákonom dostávajú do rúk vládnej moci a stávajú sa de facto štátnym médiom,“ vysvetľuje.

Nový spôsob kreovania orgánov verejnoprávneho média hodnotí ako zjavné spolitizovanie telerozhlasu. „Vzhľadom na štýl zmien a spôsob, akým sa budú kreovať orgány Slovenskej televízie a rozhlasu, môžeme programovú radu pokojne vnímať ako politický cenzorský orgán vládnej moci,“ spresňuje Hajko.

Ďalším prostriedkom zaviazania si náklonnosti vedenia novej inštitúcie zo strany štátu bude podľa kresťanských demokratov obnovený inštitút Zmluvy so štátom, na základe ktorého sa bude môcť zvýšiť rozpočet k základnému percentu jej financovania, ktorý ostáva vo výške „najmenej 0,12 percenta HDP“. „S týmto bezprecedentným konaním zo strany ministerstva kultúry, ktoré má jasné politické zadanie predsedu vlády na zmeny vo vedení RTVS, zásadne nesúhlasíme,“ uzatvára Hajko.

MK SR predložilo v pondelok (11. 3.) do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Súčasná inštitúcia by sa nemala rozdeliť, navrhuje sa však viacero zmien. Riaditeľa by mala po novom voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom.