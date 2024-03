Rezort kultúry predložil návrh zákona o telerozhlase, riaditeľa má voliť rada

Súčasná inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska by sa nemala formálne rozdeliť. Generálneho riaditeľa by mala voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente. Vzniknúť má aj programová rada, ktorej väčšinu volí Národná rada SR. Opätovne sa má zaviesť inštitút zmluvy so štátom, ktorou sa dopĺňa financovanie.

„Navrhovaná právna úprava - zákon o Slovenskej televízii a rozhlase neprináša formálne rozdelenie týchto dvoch inštitúcií, vytvára však podmienky na ich samostatný rozvoj s ich špecifikami, prináša vyššiu formu flexibility a zavádza nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby a odvolávania generálneho riaditeľa inštitúcie, do procesu kreovania rady Slovenskej televízie a rozhlasu a zavádza nový inštitút programovej rady,“ načrtol rezort v materiáli.

Rada Slovenskej televízie a rozhlasu má dohliadať na dodržiavanie zákona zo strany inštitúcie, využívanie verejných prostriedkov, voliť a odvolávať generálneho riaditeľa či schvaľovať návrh rozpočtu. Tvorená bude tromi nominantmi ministra kultúry - dvoch menuje bez návrhu a jedného na návrh ministra financií Slovenskej republiky. Malo by ísť o odborníkov v oblasti vysielania, ekonómie, práva alebo informačných technológií. Štyroch členov rady podľa návrhu volí Národná rada SR nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Programová rada má posudzovať a kontrolovať program Slovenskej televízie a rozhlasu z hľadiska dodržiavania verejnoprávneho charakteru vysielania. Deväť z jej 11 členov má voliť parlament. Dvoch by si mali vyberať spomedzi seba zamestnanci telerozhlasu, jedného za televíziu, druhého za rozhlas.

Návrh zákona rešpektuje zrušenie koncesionárskych poplatkov v roku 2023 a tiež úplné financovanie zo štátneho rozpočtu. „Zavádza opätovne inštitút zmluvy so štátom, kde Slovenská republika zaviaže Slovenskú televíziu a rozhlas poskytnuté verejné financie použiť výhradne na programy vo verejnom záujme alebo na zlepšenie technickej infraštruktúry verejnoprávnej inštitúcie,“ uviedol rezort.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.