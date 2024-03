O jeden z najvýraznejších momentov filmových cien Český lev sa postaral režisér Peter Bebjak. „Slováci nie sú arogantní, nie sú ani žiadnym spôsobom ľudia, ktorí chcú šíriť nenávisť a hoaxy alebo adorujú nejakú zločineckú veľmoc. To sú, bohužiaľ, ľudia, ktorí nám teraz vládnu.“ Bebjak pri preberaní ceny za miniseriál Matematika zločinu dodal: „Ale nič netrvá večne. Ja verím tomu, že Slováci, ktorých je viac, sú tí citliví, sú tí, ktorí vždy budú bojovať za spravodlivosť a za demokratické princípy. A tak nás berte, prosím vás. Múdri ľudia sa učia z chýb iných, tak vám držím palce pri voľbách.“ Kým súčasný minister zahraničných vecí trasie rukou klamárovi, Lavrovovi, ktorý sa nielen otvorene vyhráža aj Slovensku a roky prekračuje medzinárodný poriadok, aby mohol vytvárať ďalší priestor pre nepredstaviteľné zločiny režimu v Kremli. Tak slovenská kultúrna obec, tak ako pán Bebjak svojim ľudským prístupom doslova zachraňujú dobré meno našej vlasti doma aj v zahraničí. Porovnajte si tento jeho prejav naplnený láskou a citom k Slovensku s toxicitou, ktorá sa dnes valí od čelných predstaviteľov nového režimu. Kým osoba, ktorá by mala byť hlavným zdrojom dobrého mena našej vlasti, ako je napríklad súčasná ministerka kultúry robí lustrovanie novinárov a hanbu doma, tak aj v zahraničí, sú to práve skutoční vlastenci, ako pán Bebjak, ktorí nám pripomínajú, že láska k vlasti nie je o zlobe, závisti a pretvárke, ale o cti, úprimnosti a skutočne úprimnom zhodnotení toho, akou sme spoločnosťou a čím všetkým sa môžeme pri práci so svojimi talentami stať. Aj to je Sebavedomé Slovensko a my pevne veríme, že sa Slovensko z tejto temnej fázy zloby a lží dostane a budeme znovu krajinou, ktorá bude dobrým domovom pre všetkých jej obyvateľov, ako aj rešpektovaným a dôveryhodným partnerom pre našich priateľov v zahraničí.