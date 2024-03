Hnutie Slovensko: Premiér po siláckych rečiach rezignoval

Opozičné hnutie Slovensko to uviedlo v reakcii na zverejnenie rozhodnutia Ústavného súdu SR, týkajúceho sa novely trestných kódexov, v Zbierke zákonov. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

„Ak by Fico Suskovi nedal pokyn zapísať rozhodnutie Ústavného súdu do Zbierky zákonov, hrozilo by, že by nikto okrem zločincov nemal istotu, že rozhodnutie trestného súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní nebude následne vyhlásené za protiústavné,“ vysvetlil gestor hnutia pre právny štát a spravodlivosť Milan Vetrák. Doplnil, že každý poškodený by mohol pre porušenie základných ľudských práv žalovať štát o náhradu škody.

Novelu trestných kódexov aj uznesenie Ústavného súdu SR, ktorým pozastavil účinnosť časti novely, zverejnili v pondelok v Zbierke zákonov SR.