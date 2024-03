Strany aj koalície potrebujú na mandát v eurovoľbách päť percent

Je to rozdiel oproti voľbám do slovenského parlamentu, kde koalície potrebujú na postup viac percent. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

„Na rozdiel od parlamentných volieb je vo voľbách do EP len jedna hranica piatich percent potrebná na vstup do EP bez ohľadu na to, či ide o politickú stranu alebo koalíciu viacerých strán,“ ozrejmil rezort vnútra.

Čo sa týka financovania volebnej kampane, strany na ňu môžu minúť v eurovoľbách najviac 3.000.000 eur vrátane DPH. „V prípade vytvorenej koalície platí uvedený limit zvlášť pre každú politickú stranu tejto koalície,“ dodalo MV.

Kandidátnu listinu pre voľby do EP podalo 24 politických strán a jedna koalícia. Na kandidátnych listinách je 324 kandidátov. Termín na podanie kandidátok uplynul v nedeľu 10. marca o polnoci. Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.