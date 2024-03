Ukrajinský režisér Černov: Oscara by som vymenil za to, aby Rusko nikdy nenapadlo Ukrajinu

Ukrajinský režisér Mstyslav Černov, ktorý získal v nedeľu pre svoju vlasť prvého Oscara, uviedol, že by toto prestížne filmové ocenenie radšej vymenil za to, aby v jeho krajine nebola vojna. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry Reuters.

Černov pracuje ako videoreportér a fotograf pre americkú spravodajskú agentúru The Associated Press. Film 20 dní v Mariupole natáčal na začiatku ruskej invázie v roku 2022, keď spolu s tímom novinárov uviazol v obliehanom Mariupole. V nedeľu získal tento film Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) za najlepší dokumentárny film.

„Toto je prvý Oscar v dejinách Ukrajiny a ja som poctený,“ uviedol Černov vo svojej ďakovnej reči. „No budem pravdepodobne prvým režisérom na tomto pódiu, ktorý vyjadrí želanie, aby som tento film nikdy nenatočil. Želal by som si, aby som bol schopný toto (ocenenie) vymeniť za to, že by Rusko nikdy nenapadlo Ukrajinu, nikdy neokupovalo naše mestá... Nedokážem však zmeniť minulosť,“ vyhlásil.

Mariupol sa stal synonymom vojnových hrôz počas takmer tri mesiace trvajúceho ruského obliehania a ostreľovania. Ruská armáda Mariupol sa pokúšala dobyť mesto od marca 2022 až do mája toho istého roku, keď sa vzdali poslední ukrajinskí obrancovia. Počas obliehania zomrelo v meste 1800 ľudí, či už priamo v dôsledku bojov alebo súvisiacich príčin. Civilisti, ktorí v meste uviazli, boli nútení svojich mŕtvych pochovávať popri cestách.

Koniec vojny na Ukrajine, ktorá premenila mnohé ukrajinské mestá vrátane Mariupolu na ruiny, nie je ani dva roky od jej začiatku na dohľad a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ďalej vyzýva svojich západných spojencov, aby Ukrajine poskytli nevyhnutnú vojenskú pomoc.

„Je to naliehavá humanitárna situácia a záležitosť podpory civilistov, ktorí sú napadaní a zabíjaní... Nie je mojou prácou niekoho o niečom presviedčať. Našou prácou je poskytnúť toľko kontextu a informácií, koľko je len možné,“ povedal Černov na tlačovej konferencii po odovzdávaní cien.