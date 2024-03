Tieto veci musíte urobiť v záhrade počas marca

DNES - 6:51

Svet Správy » Zaujímavosti

Marec je tu a spolu s ním by sme sa mali vybrať do záhrad a pustiť sa do práce. Čo všetko by ste tento mesiac nemali vynechať?

Zima skončila a záhradkári už vyrazili do svojich záhrad. Ak sa chcete tešiť zdravej záhrade a bohatej úrode, mali by ste mať na pamäti niekoľko dôležitých krokov a vecí, ktoré by ste v marci nemali vynechať. Na čo by ste sa tento mesiac vo svojej záhrade mali vrhnúť? Pustite sa do sadenia Marec je posledný mesiac na výsadbu ovocných stromov a kríkov s holými koreňmi, pričom vysadiť by ste ch mali do konca mesiaca. Taktiež je ideálnym mesiacom na vysádzanie niektorých druhov zeleniny a iných rastlín. Ak sadíte stromy či kríky, majte na pamäti, že ich hnojenie sa neodporúča rovno po výsadbe. Okrem stromčekov a kríkov môžete v marci vysádzať aj jahodové poplazy, špargľu, šalotky, cibuľu alebo cesnak. Pri výsadbe cesnaku si dajte pozor na to, kedy ho vysádzate. Musíte totiž začať čo najskôr. Pri neskoršom sadení sa znižuje úroda. Kúpte si sadenice s mladými rastlinami, pri ktorých nemáte čas alebo priestor na pestovanie zo semien. Ich výhoda je, že si ich môžete nakúpiť vo veľkom v obchodoch, ale dokonca si ich môžete kupovať aj cez internet. Zbavte sa buriny Foto: effective stock photos/Shutterstock.com Vypletie záhrady síce nepatrí medzi najobľúbenejšie činnosti záhradkárov, ale je jednou z najdôležitejších. Odstráňte všetky problémové buriny, najmä viacročné buriny. Ak sa ich zbavíte teraz, bude ľahšie ich kontrolovať po zvyšok roka. Pravidelne záhradu okopávajte, aby ste zabránili rastu jednoročných burín. Na odstránenie buriny môžete použiť široké spektrum záhradných nástrojov, ale často je najlepšie robiť to jednoducho ručne. Motyky, rýle a iné nástroje by však vo vašej záhrade rozhodne nemali chýbať. Vysejte semienka Červenú repu, bôb, šaláty a mangold zasejte priamo do dobre pripravenej pôdy. Ak je pôda dostatočne teplá, môžete včas zasiať aj mrkvu, hrach, špenát a reďkovky. Pod pokrývkou môžete začať vysievať aj baklažány, papriky, chilli papričky a paradajky. Chráňte sa pred škodcami Foto: Tomasz Klejdysz/Shutterstock.com Príroda sa ešte len pomaly zobúdza, takže vaša záhrada zatiaľ nemusí byť cieľom rôznych škodcov, ako sú napríklad slimáky. Avšak už teraz by ste mali myslieť na to, aby ste sa pred nimi ochránili aj po zvyšok roka. Chrániť sa môžete mechanicky aj chemicky, ale napríklad aj použitím pilín, cez ktoré sa slimáky nedostanú. Hlodavce môžete chytať do pascí, prípadne použiť plašičku. Záhradu pred vtákmi ochránite vrstvou tylu. Vošky a rôzny iný hmyz môžete v záhrade vyriešiť postrekom. Dobrým riešením na odplašenie niektorých škodcov je aj výsadba špecifických rastlín, ktoré im jednoducho nevoňajú. Je to napríklad mäta, bazalka, eukalyptus a iné. Ak chcete viac tipov na to, ako ochrániť svoju záhradu, už v minulosti sme vám ukázali, ako ju ochrániť pred slimákmi a aj pred inými škodcami . Pripravte svoju záhradu Zakryte záhony plachtami alebo čiernym igelitom, aby sa pôda pred skorým výsevom zahriala. Skorú úrodu jahôd na začiatku leta podporíte zakrytím jedného alebo dvoch riadkov plachtou. Rebarboru môžete naďalej pestovať aj tak, že ju prikryjete obrátenou smetnou nádobou alebo vedrom. Nezabudnite na hnojenie Foto: VisualArtStudio/Shutterstock.com Hnojenie vplýva na kvalitu dosiahnutej úrody. Na výber máte z organických či anorganických hnojív, pričom na intenzívne obrábanej pôde majú svoje miesto oba druhy. Primárne však siahajte po organických zložkách. Hnojiť môžete aj vlastným kompostom. O možnostiach jeho využitia sme vás už informovali . Ako používať kúpené hnojivá? To závisí od konkrétneho druhu a aj rastlín, ktoré chcete prihnojovať. Každé balenie hnojiva by malo obsahovať tabuľku, ktorá vám povie, čo vlastne toto hnojivo obsahuje a v akom množstve. Keď poznáte svoje rastliny, budete vedieť, čo použiť a v akom množstvo. Niečo iné si žiadajú ovocné stromy a niečo iné zase napríklad rajčiaky.