Herečku našli doma mŕtvu so zviazanými rukami, polícia pozná pravdepodobný motív

Bývalú britskú herečku Viscellu Richardsovú našli doma mŕtvu so zviazanými rukami. Herečka, ktorá je najznámejšia vďaka účinkovaniu v snímke Čierny had z roku 1973, bývala v dome v karibskom meste Trinidad.

Podľa polície 79-ročnú herečku zavraždili pri lúpežnom prepadnutí. Ako ďalej informuje denník The Sun, polícia nenašla na jej tele žiadne ďalšie známky násilia.

Telo Richardsovej objavila kamarátka, ktorá ju domov prišla skontrolovať po tom, ako sa s ňou nedokázala kontaktovať. Bránu pred domom našla otvorenú, takže vraha (alebo vrahov) musela dnu vpustiť samotná herečka.

Polícia pri prehliadke nenašla záznam z bezpečnostných kamier, ktorý pravdepodobne ukradli zlodeji.

