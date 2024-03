Dubéci žiada odtajniť doplnenie štatútu SIS, Kaliňák v tom nevidí problém

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v diskusnej relácii TA3 V politike reagoval, že v tom nevidí nič problematické, musí však byť dodržaný zákonný postup.

Spolu s opozičnou poslankyňou Zuzanou Števulovou (PS) sa Dubéci v piatok (8. 3.) stretol s novým námestníkom riaditeľa SIS Pavlom Gašparom, ktorý má na základe doplnenia štatútu kompetencie riaditeľa spravodajskej služby. „Požiadali sme ho, aby nie celý štatút, ale doplnenie bolo odtajnené,“ povedal šéf poslaneckého klubu progresívcov v rámci diskusnej relácie.

Prípadný súhlas s odtajnením doplnenia štatútu SIS nie je podľa Kaliňáka na Gašparovi. „Keď je raz niečo označené nejakým stupňom utajenia, tak ten, ktorý to označil, kto produkoval ten dokument, ten s tým musí súhlasiť,“ reagoval minister.

Dubéci kritizoval stretnutie šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. „Poslúžili sme ako propagandistický nástroj,“ zdôraznil. Kaliňák poukázal na dvojaký meter. „Keď tú istú vec urobí niekto zo Západu alebo náš politický oponent, tak je to v najlepšom poriadku,“ povedal. Zopakoval, že Slovensko na európskej pôde podporilo balík pomoci pre Ukrajinu.

Minister potvrdil, že prípadnú účasť slovenských vojakov na Ukrajine by musela schváliť slovenská vláda i parlament. Opakovane deklaroval nesúhlas so zapojením vojakov ktoréhokoľvek členského štátu NATO do konfliktu na Ukrajine. Kaliňák ďalej hovoril o nevyužitom potenciáli mladých ukrajinských odídencov, ktorí podliehajú tamojšiemu odvodovému zákonu. Dubéci upriamil pozornosť na potrebu pomoci Ukrajine v podobe munície. „Mier nastane vtedy, keď Ruská federácia bude chápať, že nedosiahne svoje ciele na bojisku,“ zdôraznil.

V súvislosti so zverejnením novely Trestného zákona v Zbierke zákonov vyjadril Kaliňák presvedčenie o dodržaní legislatívnych pravidiel ministerstvom spravodlivosti. „Som presvedčený o tom, že minister urobí všetko podľa zákona. Najprv musí zverejniť zákon a potom nález Ústavného súdu,“ povedal. Dubéci upozornil, že keby bol zákon v platnosti čo i len jeden deň, došlo by k „masovej amnestii a premlčaniu trestných činov“.

Dubéci v relácii zopakoval aj ambíciu progresívcov vyhrať júnové eurovoľby. „Strany Smer-SD, Hlas-SD a táto koalícia nie je jediná, ktorá reprezentuje SR,“ podotkol. Kaliňák hovorí minimálne o udržaní výsledku Smeru-SD z predchádzajúcich eurovolieb. „Hlavným účelom je, že naša kandidátka chce reprezentovať SR v EÚ. Chceme tam presadzovať naše záujmy,“ dodal.