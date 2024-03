Kanibal rozsekal dôchodcu na kusy a zjedol jeho srdce. Spísal vraj zmluvu s diablom

Ruská polícia zadržala 47-ročného Erkinzona Abdurakmanova, ktorý sa mal dopustiť brutálneho činu vraždy.

Podľa informácií denníka Daily Mail Abdurakmanov navštívil 65-ročného dôchodcu v jeho domácnosti v Kujurgrazinskom okrese v Bakšírsku, kde ho trikrát poranil sekerou, čím mužovi spôsobil smrteľné zranenia.

Po usmrtení dôchodcu mu Abdurakmanov vyrezal z tela srdce a odišiel s ním na autobusovú zastávku, kde ho zjedol. Nedojedené zvyšky potom podal žene čakajúcej na autobus, pričom jej kázal, aby ich pochovala.

Abdurakmanov sa nakoniec zo zastávky presunul do obchodu, z ktorého ukradol alkohol, na čo predavač kontaktoval políciu, a tá bývalého príslušníka ruskej armády zadržala.

