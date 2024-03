Biden a Trump sa v Georgii vyjadrili ku kľúčovým témam migrácie a veku

Práve tam ich v predchádzajúcich voľbách delilo len niekoľko tisíc hlasov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Biden prišiel do hlavného mesta Georgie Atlanty v snahe mobilizovať hispánskych a afroamerických voličov. Počas predvolebného podujatia tam pritom znovu vyhlásil, že Trump sa raz stane diktátorom.

„Keď povie, že chce byť diktátor, tak mu verím,“ povedal Biden. Zároveň počas podujatia poukázal na silu americkej ekonomiky a prisľúbil zníženie výdavkov pre občanov v oblastiach ako sú bývanie, zdravotníctvo či vzdelanie.

Trump na svojom predvolebnom podujatí hovoril dlho o februárovej vražde študentky v Georgii, z ktorej je podozrivý Venezuelčan. „Laken Rileyová by dnes žila, keby Joe Biden zámerne a podlo neoslabil hranice Spojených štátov,“ vyhlásil Trump.

Zároveň Bidena kritizoval za to, že sa ospravedlnil, že použil slovo „ilegálny“ pri opise Venezuelčana podozrivého z vraždy. „Biden by sa mal ospravedlniť za to, že sa tomuto vrahovi ospravedlnil,“ povedal Trump.

Bývalý americký prezident sa tiež na predvolebnom podujatí vysmieval Bidenovi, keď imitoval, ako sa jeho 81-ročný oponent zajakáva.

Bidenov tím spustil v sobotu v rámci predvolebnej kampane i vysielanie televíznej upútavky, v ktorej sa šéf Bieleho domu vyjadruje priamo ku svojmu veku. Ten znepokojuje mnohých jeho voličov. „Nie som mladý. To nie je žiadne tajomstvo... Viem však, ako robiť veci pre americký ľud,“ vyhlásil Biden.

Počas prezidentských volieb v roku 2020, v ktorých sa proti sebe taktiež postavili Trump a Biden, zvíťazil v Georgii Biden. Získal tam pritom len o necelých 12.000 hlasov viac než jeho súper. To viedlo k známej kauze súvisiace s telefonátom Trumpa tamojších štátnym predstaviteľom, ktorých mal požiadať, aby našli zopár tisíc hlasov. Spomedzi viacerých súdnych sporov, Trump čelí v Georgii i obvineniam z pokusu o zvrátenie výsledkov volieb.

Georgia bola dlho baštou republikánov, no v posledných rokoch sa tam súboj vyrovnal. Podľa najnovších prieskumov však v tomto štáte zatiaľ vedie Trump.