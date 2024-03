IPčko: Deň pred maturitou je dobré naplánovať si cestu do školy a pripraviť sa

Deň pred maturitnou skúšku by si študenti mali naplánovať cestu do školy, prichystať pohodlné oblečenie a skontrolovať, či majú všetko pripravené. TASR to uviedli psychológovia z občianskeho združenia IPčko.

Okrem toho odporúčajú stráviť čas pri obľúbenej aktivite a poriadne sa vyspať. Následne v deň maturitnej skúšky nepresúvať budík. „Vykonajte rannú hygienu, oblečte sa, najedzte sa, zoberte si pripravené veci a naplánovanou trasou sa presuňte do svojej školy. Pite dostatok vody, kávu, čaj alebo energetický nápoj teraz vynechajte. Kofeín totiž zvyšuje stres,“ uviedli. Odporúčajú zjesť niečo, čo nezaťaží žalúdok. Rovnako aj nenechať sa rozptýliť spolužiakmi, ak je to znepokojujúce, a nájsť si v škole pokojné miesto. Pripomenuli, že pociťovať nervozitu, strach a obavy je normálne. „Skúste dychové cvičenie - zatvorte na chvíľu oči, v mysli počítajte do desať a nadýchnite sa, teraz počítajte opäť do desať a vydýchnite. Opakujte si, že doteraz ste urobili všetko, aby ste sa na maturitu pripravili,“ dodali psychológovia. Spolu 688 stredných škôl čakajú 12. až 15. marca písomné maturity. Vyše 41.000 maturantov absolvuje písomné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka.