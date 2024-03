Biden: Netanjahu "škodí" Izraelu, lebo nezabraňuje ďalším úmrtiam v Pásme Gazy

Prezident USA Joe Biden v sobotu vyhlásil, že je presvedčený, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu "Izraelu viac škodí, než pomáha" tým, ako pristupuje k vojne proti palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.

Americký líder podporil právo Izraela prenasledovať Hamas po útoku jeho militantov zo 7. októbra, ale dodal, že Netanjahu „musí viac dbať na to, aby dôsledkom jeho činov nebola strata nevinných životov“.

Biden už celé mesiace varuje, že Izrael riskuje stratu medzinárodnej podpory, pretože počty civilných obetí v Pásme Gazy sa zvyšujú. Jeho najnovšie slová v interview s komentátorom televízie MSNBC Jonathanom Capehartom poukazujú na čoraz napätejší vzťah medzi oboma lídrami.

Prezident o počte obetí v Pásme Gazy povedal, že „je to v rozpore s tým, čo Izrael znamená. A myslím si, že je to obrovská chyba.“

Biden uviedol, že prípadná izraelská invázia do mesta Rafah v Pásme Gazy, kde sa pred vojnou uchýlilo vyše 1,3 milióna Palestínčanov, je preňho už „červená čiara“. Dodal však, že nepreruší dodávku zbraní, ako sú napríklad protiraketové strely pre systém Železná kupola, ktoré chránia izraelských civilistov pred raketovými útokmi v regióne.

„To je červená čiara,“ odpovedal Biden na otázku o Rafahu. A dodal: „Ale nikdy Izrael neopustím. Obrana Izraela je stále životne dôležitá, takže prerušenia dodávok všetkých zbraní sa červená čiara netýka, to by ich (izraelských obyvateľov) nemohla chrániť Železná kupola.“

Prezident povedal, že je pripravený tento problém predniesť aj priamo v izraelskom parlamente, Knesete, a ísť kvôli tomu na ďalšiu cestu do Izraela. Navštívil ho aj niekoľko týždňov po útoku Hamasu zo 7. októbra. Odmietol však spresniť, ako či kedy by sa mohla táto cesta uskutočniť.

Americký líder dúfal, že zaistí dočasné prímerie ešte pred ramadánom, ktorý sa však už začína. Toto je teda nepravdepodobné. Hamas totiž nesúhlasil s dohodou presadzovanou Spojenými štátmi a jeho spojencami. Tá by zastavila boje na približne šesť týždňov, priniesla by prepustene ďalších rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom a tiež prúdenie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.

Biden spomenul, že v regióne Blízkeho východu je teraz riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Bill Burns a pokúša sa túto dohodu vzkriesiť.