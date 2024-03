Vo Vysokých Tatrách padli tri lavíny, zasiahli jednu osobu

V jednom prípade záchranári museli ošetriť muža so zranením dolnej končatiny. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webe.

V prvom prípade došlo k pádu lavíny do Kartárikovho žľabu pod Lomnickým štítom, pri čom sa zranil 36-ročný skialpinista. „Pri páde utrpel poranenie dolnej končatiny. Prvú pomoc mu poskytol horský vodca s dvoma náhodnými skialpinistami,“ priblížila HZS. Záchranári potom muža vyšetrili a zranenú končatinu mu zafixovali. „Následne ho transportovali do Tatranskej Lomnice, kde bol odovzdaný do starostlivosti záchrannej zdravotnej služby,“ doplnila HZS.

Ďalšie pády lavín nahlásili z Goričkovej kopy do Tichej doliny a v Batizovskom žľabe z vrcholu Končistej. Ohlasovatelia v oboch prípadoch informovali, že na miestach spozorovali osoby. Situáciu preverili posádky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu s horskými záchranármi. „V oboch týchto prípadoch pomoc záchranárov nebola potrebná,“ doplnilo HZS.