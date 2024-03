Szijjártó na Floride: Trump by bol silný prezident, zaistil by stabilitu

V novembrových prezidentských voľbách v USA sa bude zrejme uchádzať o znovuzvolenie súčasný demokratický prezident Joe Biden. Jeho súperom bude pravdepodobne opäť Donald Trump, ktorý v predchádzajúcich voľbách v roku 2020 prehral súboj s Bidenom.

„Stále som presvedčený, že ak by bol Trump zvolený za prezidenta USA v roku 2020, vojna na Ukrajine, ktorá teraz trvá už tretí rok, by nevypukla a riešenie blízkovýchodného konfliktu by bolo by sa našlo oveľa rýchlejšie,“ tvrdil Szijjártó vo floridskom Palm Beach niekoľko hodín pred v poradí už tretím bilaterálnym stretnutím maďarského premiéra Viktora Orbána a Trumpa.

Podľa Szijjartóa silný americký prezident vždy dáva svetu istú stabilitu z hľadiska bezpečnosti.

Maďarský minister sa dotkol aj otázky maďarsko-amerických bilaterálnych vzťahov, ktoré boli podľa neho na vrchole počas pôsobenia Trumpa v Bielom dome (2017-2021).

Orbán pricestoval do Spojených štátov vo štvrtok. Vo Washingtone viedol panelovú diskusiu s Kevinom Robertsom, prezidentom amerického konzervatívneho výskumného inštitútu Heritage Foundation.

Trump už dávnejšie ocenil Orbána, ktorý je proti migrácii a právam LGBTQ a ktorý o svojom spôsobe vládnutia hovorí ako o „neliberálnej demokracii“. Donald Trump ho prijal ešte ako prezident v Bielom dome v roku 2019. Orbán bol zasa prvým európskym lídrom, ktorý podporil Trumpovu prezidentskú kampaň v roku 2016.