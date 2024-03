Bendíková: Najväčším problémom násilia a obťažovania je jeho vysoká tolerancia

Bendíková považuje za pozitívne, že koncept súhlasu sa dostal do kurikulárnej reformy, vďaka čomu sa budú deti a mládež učiť zručnosti súhlasu. „Je dôležité, aby sme podporili učiteľov a učiteľky, aby toto dokázali učiť a dokázali vyhodnocovať a pracovať s tými situáciami, pretože vieme, že na školách sa deje šikana a ponižovanie,“ priblížila. Zo zákonného hľadiska vidí potrebu v redefinícii znásilnenia, ktorá by bola postavená na koncepte súhlasu.

Pri probléme sexualizovaného násilia je podľa Natálie Šmídovej z Amnesty International potrebné prijať množstvo opatrení ako napríklad vzdelávanie policajtov, prokurátorov alebo ľudí, ktorí sú v kontakte s preživšími sexualizovaného násilia. Za dôležité považuje aj kvalitné vzdelávanie o vzťahoch a sexualite, ale aj vytváranie bezpečného priestoru pre preživšie sexualizovaného násilia. Dodala, že týmto opatreniam by mali aj politici venovať pozornosť.

Ida Želinská z organizácie Neon poukázala na nenávistnú rétoriku voči ženám, ktorá podľa nej nie je iba slovenským „fenoménom“. Terčom útokov bývajú aj ochrankyne ľudských práv. „Je to veľmi spojené s tým, aká je politická situácia, pretože ochrankyne ľudských práv jednoducho stoja proti nastavenému systému,“ vysvetlila s tým, že politici by mali zmeniť svoju rétoriku voči ženám. Tiež prízvukovala, že do právnej úpravy je potrebné zakomponovať definíciu súhlasu.

Organizácie tiež zdôraznili, že problému sexuálneho násilia a obťažovania čelia aj rómske, transrodové a queer ženy.