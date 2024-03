Netradičná prísada, ktorá zachráni úrodu paradajok: Tieto zvyšky z jedla nevyhoďte!

Správne hnojivo pre šťavnaté a mäsité paradajky nemusí pochádzať zo záhradkárstva. Naopak – neraz vás zachránia zvyšky z klasických potravín, ktoré denne konzumujete. Namiesto banánovej šupky či kávových usadenín sa však pri paradajkách zamerajte na zvyšky rýb.

Trojica zložiek, bez ktorých sa nezaobídete

Rastliny potrebujú na správny rast stonky, listov a kvetov tri zásadné prvky: dusík, fosfor a draslík. Kombinácia týchto zložiek v takomto poradí je u záhradkárov známa aj pod skratkou NPK, pričom na balení hnojív ju často sprevádza trojica čísel.

Hnojivo s označením NPK 5-5-5 napríklad obsahuje rovnaký pomer dusíka, fosforu aj draslíka. Pod označením 17-1-1 sa zas skrýva hnojivo pozostávajúce prevažne z dusíka.

Všetky tri prvky sú pre rastlinu dôležité, no z každého vyťaží maximum v odlišnom období rastu. Dusík je potrebný pre rast zelených častí, fosfor pre rast koreňov a kvetov a draslík prispieva k rastu a kvalite plodov.

Rybacie hlavy pod paradajkou

Foto: Cola Lemon/Shutterstock.com

Keďže paradajky sú vysoko sebestačné pri raste koreňového systému, najlepší spôsob, ako podporiť ich rast, je aplikovať hnojivo priamo k ich koreňom.

Zvyšky z ryby, konkrétne rybia hlava, sú bohaté na dusík, vápnik a fosfor, čo sú zložky, ktoré paradajky najviac potrebujú. Ak hlavu zahrabete dostatočne hlboko do pôdy, začne sa rozkladať presne v čase, keď si zasadená paradajka vyvinie dostatočný koreňový systém a dokáže vstrebať živiny z nej.

Hnojenie pomocou rybacích hláv nie je vôbec komplikované. Počas roka ich odkladajte do vrecka v mrazničke a pred sadením paradajok zahrabte niekoľko kusov na spodok vykopanej diery. Tá by mala byť dostatočne hlboká na to, aby ste ryby zahrabali zeminou, a až na tú uložili paradajkový kríček.

K rybím hlavám môžete pridať aj trochu hnojiva s pomalým uvoľňovaním.