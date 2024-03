Zelenskyj: Švédsko je teraz lepšie chránené pred "ruským zlom"

„Dnes je dôležité poznamenať, že jedna ďalšia krajina v Európe sa stala viac chránenou pred ruským zlom,“ povedal ukrajinský prezident vo svojom večernom prejave. „V čase ruskej agresie... každý vidí, aké dôležité je udržiavať spojenectvá a partnerstvá,“ uviedol.

„Príde deň, keď aj Švédsko bude môcť zablahoželať Ukrajine k vstupu do Aliancie,“ dodal Zelenskyj, ktorý dúfa, že jeho krajina po skončení ruskej invázie taktiež vstúpi do NATO.

V tomto smere dlhodobo apeluje na členské krajiny Aliancie, aby Kyjevu poskytli časový harmonogram týkajúci sa jeho možného prijatia po porážke Ruska. Lídri Aliancie sa zhodujú na tom, že Ukrajina by sa mohla - po opätovnom nastolení mieru - stať jej členom, trvajú však aj na splnení určitých podmienok.

Švédsko sa vo štvrtok oficiálne stalo 32. členským štátom Severoatlantickej aliancie po tom, ako americký minister zahraničných vecí Antony Blinken prevzal od švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona potrebné dokumenty o pristúpení k Aliancii.

O vstup do NATO zažiadala táto severská krajina ešte predvlani, a to spoločne so susedným Fínskom. Obe krajiny, ktoré boli dovtedy neutrálne, sa pre takýto krok rozhodli po vypuknutí ruskej invázii na Ukrajinu. Fínsko vstúpilo do Aliancie už vlani na jar, no Švédsko muselo dlho čakať na schválenie svojho členstva Tureckom a Maďarskom.

Blinken označil vstup Švédska za „historický okamih“, ako pre túto škandinávsku krajinu, tak aj pre celú Alianciu a transatlantické vzťahy. Obdobne sa vyjadril aj generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. Americký prezident Joe Biden zase skonštatoval, že NATO je so Švédskom ako novým členom silnejšie než kedykoľvek predtým.

Rusko naopak už vopred v súvislosti so vstupom Švédska do Aliancie avizovalo, že prijme „protiopatrenia“, a to obzvlášť, ak na švédskom území dôjde k rozmiestneniu vojakov či techniky NATO.