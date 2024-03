Biden: NATO je vďaka prijatiu Švédska silnejšie než kedykoľvek predtým

Vyjadril sa tak bezprostredne po oznámení, že sa táto severská krajina vo štvrtok stala 32. členom Severoatlantickej aliancie, informuje podľa správy agentúry AFP.

„Keď začal Putin svoju brutálnu agresívnu vojnu proti obyvateľstvu Ukrajiny, myslel si, že môže oslabiť Európu a rozdeliť NATO... Po dnešnom prijatí Švédska je však NATO jednotnejšie, odhodlanejšie a dynamickejšie ako kedykoľvek predtým,“ uviedol Biden.

Švédsko sa vo štvrtok oficiálne stalo 32. členským štátom Severoatlantickej aliancie po tom, ako americký minister zahraničných vecí Antony Blinken prevzal od švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona potrebné dokumenty o pristúpení k Aliancii.

Švédsko zažiadalo o vstup do NATO ešte predvlani, a to spoločne s Fínskom. Severské krajiny, ktoré boli dovtedy neutrálne, sa pre takýto krok rozhodli po vypuknutí ruskej invázii na Ukrajinu. Fínsko vstúpilo do Aliancie už vlani na jar, no Švédsko muselo dlho čakať na schválenie svojho členstva Tureckom a Maďarskom.

Blinken označil vstup Švédska za „historický okamih“, ako pre túto škandinávsku krajinu, tak aj pre celú Alianciu a transatlantické vzťahy. Nazval ho tiež „strategickým debaklom“ ruského prezidenta Vladimira Putina.

O vstupe Švédska do NATO hovoril vo štvrtok ako o historickom dni aj generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. Biely dom vo svojom vyhlásení uviedol, že sa tým zvýši bezpečnosť Spojených štátov a ich spojencov.