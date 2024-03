Minuloročná zima sa zaradila medzi najteplejšie zimy na Slovensku

Tohtoročný február sa stal najteplejším posledným zimným mesiacom v histórii meteorologických meraní na Slovensku. Jeho priemerná teplota bola 6,1 stupňa. Na tlačovej konferencii o tom informoval klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Peter Kajaba.

„Zima sa z hľadiska úhrnu zrážok zaradila hneď za prvú päťku zrážkovo najbohatších zím,“ povedal klimatológ SHMÚ Pavol Faško s tým, že priemerný úhrn zrážok bol 216 milimetrov. Poukázal na zrážky v Oravskej Lesnej, kde úhrn dosiahol od 1. decembra 2023 do 29. februára 2024 až 416 milimetrov. Išlo o tretí najvyšší úhrn zrážok aspoň od roku 1951.

Najviac snehu bolo na začiatku zimy, a to najmä v prvých dňoch decembra, keď sneh dosiahol vysoké hodnoty a nachádzal sa aj v nižších oblastiach SR. Snehová prikrývka sa zmenila po Vianociach a systematicky ubúdala, priblížil Faško. Dodal, že nedostatok snehu bol v januári aj februári, ale opačný stav bol v najvyšších vysokohorských polohách. Na vrcholoch Tatier bolo v niektorých dňoch rekordne veľa snehu.

Rozmrznutie pôdy zaznamenali na západe Slovenska počas poslednej dekády januára. Na východe to bolo počas prvej dekády februára. Hĺbka premrznutia pôdy bola na západe do 11 centimetrov (cm), na strednom Slovensku do 24 cm a na východe do 17 cm, uviedol klimatológ SHMÚ Jozef Rozkošný.

Pokračoval, že snežienka jarná začala kvitnúť začiatkom februára. V obci Mníšek nad Hnilcom išlo o kvitnutie snežienky o 18 dní skôr, na Červenej skale o 30 dní. Klimatológovia zaznamenali aj skoršie kvitnutie liesky obyčajnej, jelšy lepkavej, vŕby rakytovej, driene obyčajnej, zlatovky previsnutej, bazy čiernej či marhule obyčajnej. „Takto skoré kvitnutie marhule výrazne zvyšuje poškodenie mrazmi počas marca,“ poznamenal Rozkošný. Dodal, že od konca prvej dekády februára spozorovali prvú znášku peľu u včely.

Faško poukázal na to, že viac ako desať rokov boli na Slovensku nadpriemerne teplé zimy. Predpokladá, že sa podobné zimy sa vyskytnú aj v budúcnosti.