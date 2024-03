Dopravná nehoda pripravila o život 36-ročného muža

Pri dopravnej nehode neďaleko Nitry prišiel o život 36-ročný muž. Nehoda sa stala v stredu (6.3.) krátko pred polnocou na ceste II/593 v katastri mesta, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vodič osobného vozidla jazdil v smere od obce Podhorany do Nitry. Pri prejazde pravotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. Pri náraze utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.

Prípadné požitie alkoholických nápojov u vodiča bude zisťované pri pitve. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.