Premiér: Necítim potrebu meniť charakter svojej rétoriky, suverenita nám svedčí

Urobil tak na štvrtkovej tlačovej konferencii v súvislosti so zahraničnou politikou a rozhodnutím českej vlády odložiť česko-slovenské medzivládne konzultácie. Zopakoval, že česká vláda bude na Slovensku kedykoľvek vítaná, a podčiarkol silu vzťahu oboch národov.

„Budeme si držať svoju pozíciu. Necítim potrebu meniť charakter mojej rétoriky alebo spôsob vyjadrovania. Naopak, ja sa domnievam, že táto suverenita nám svedčí. Konečne sa Slovensko nadýchlo po tých troch alebo štyroch rokoch, ktoré boli hrozné,“ povedal premiér. Podčiarkol, že vláda nemôže len na základe nejakej udalosti meniť postuláty svojej politiky.

„Chápem že bude tlak, pretože veľkým krajinám sa nepáči, ak je niekto príliš suverénny,“ dodal Fico s tým, že si váži všetky členské štáty Európskej únie a nediktuje im, ako majú postupovať v súvislosti s Ukrajinou. Podľa vlastných slov len tlmočí, čo slovenská strana robiť nebude. Poznamenal tiež, že sa blíži samit krajín vo Švajčiarsku. „Nevieme ešte veľa, ale má zmysel, ak na ňom nebudú Rusi, Ukrajinci a Američania? No nemá,“ podotkol.

Premiér zároveň v súvislosti so zahraničnou politikou ocenil zrušenie pripravovanej diskusie na holandskej ambasáde v ČR. Podujatie kritizoval. Prirovnal to k situácii, keď by napríklad on zvolal na Slovensku diskusiu s veľvyslancami európskych krajín a dvoma bývalými českými politikmi, kde by nadávali na českú politickú scénu. „To je nevídané, neakceptovateľné,“ vyhlásil premiér. Na podujatí kritizoval aj účasť Juraja Rizmana z organizácie Post Bellum a bývalého šéfa slovenskej diplomacie Rastislava Káčera.