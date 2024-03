Počet prípadov ochorenia na čierny kašeľ v posledných týždňoch narástol

Danko: Keby som mal možnosť, vrátil by som voľbu prezidenta do rúk NRSR

DNES - 11:58 Domáce

Ústava SR nedáva veľké kompetencie prezidentovi krajiny, jeho voľbu by bolo dobré vrátiť do rúk Národnej rady SR. V rozhovore pre TASR to uviedol kandidát na hlavu štátu Andrej Danko.