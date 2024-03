Mrkvovú vňať nevyhadzujte, má liečivé účinky a poslúži aj v kuchyni

Možno aj vy v kuchyni často ako odpad vyhadzujete veci, ktoré sa ešte dajú použiť. Medzi také patrí napríklad mrkvová vňať, pritom jej vyhadzovanie je obrovská chyba. Prečo? V kuchyni má hneď niekoľko možností ďalšieho využitia a navyše je veľmi zdravá, takže využijete aj jej liečivé účinky.

Mrkva patrí v našich kuchyniach k najčastejšie používaným zeleninám a jej blahodarné účinky na naše zdravie všetci dobre poznáte. Málokto ale vie, že to isté platí aj pre mrkvovú vňať. Tá je totiž tiež bohatá na antioxidanty, obsahuje vápnik, železo, draslík a aj veľa vlákniny, no a taktiež vitamíny A, C a K.

Ako teda môžete mrkvovú vňať zužitkovať?

Liečivé účinky

Foto: LiliGraphie/Shutterstock.com

Konzumácia mrkvovej vňati podporuje imunitný systém aj trávenie. Látky obsiahnuté v mrkvovej vňati pomáhajú zvyšovať hustotu kostí, zlepšujú zrak a regulujú krvný tlak. Taktiež sa používa pri problémoch so zadržiavaním vody v tele, opuchoch a infekciách močových ciest. Má výrazný močopudný účinok. Pomôže telu zbaviť sa prebytočných alebo zadržiavaných tekutín. Pri takomto využití sa odporúča užívať odvar z čerstvej mrkvovej vňate dvakrát denne.

Spestrenie vašich smoothie

Smoothie je aj u nás čoraz populárnejšia forma mixovaných nápojov z ovocia či zeleniny. Môže to byť chutná a zdravá náhrada raňajok či desiaty a je pritom na vás, aké chute preferujete. Ak patríte medzi fanúšikov smoothie, môžete si ich spestriť práve mrkvovou vňaťou. Jednoducho ju nakrájanú pridajte k ostatným surovinám a rozmixujte. Veľkou výhodou tiež je, že vďaka svojej chuti sa vňať hodí ako do zeleninových, tak aj do ovocných smoothie.

Vňaťové pesto

Pesto je hustejšia zelená omáčka, ktorá pochádza z Talianska a využíva sa ako omáčka k cestovinám alebo šalátu. Skladá sa z niekoľkých surovín a jednoducho si ju viete pripraviť aj doma. Akurát v tomto prípade nemusíte použiť bazalku, ale poslúži aj mrkvová vňať. Čo na vňaťové pesto budete potrebovať?

3 hrste mrkvovej vňate

6 lyžíc olivového oleja

6 lyžíc parmezánu

3 strúčiky cesnaku

1 lyžičku soli

Trochu citrónovej šťavy

Vňať nakrájajte na menšie kúsky, v mixéri zmiešajte s ostatnými surovinami a rozmixujte. Lahodné vňaťové pesto je na svete behom chvíľky a môžete si ho pridať do cestovín.

Chutné korenie do polievky, ale aj súčasť nátierok či iných pokrmov

Pri varení nedeľného vývaru si asi mnohí nevedia predstaviť, že by v ňom nepoužili petržlenovú vňať. Vývaru dodáva tú správnu chuť. Ale presne rovnako viete použiť aj mrkvovú vňať, jednoducho ju pridajte do polievky a dodá jej to ten správny šmrnc. Rovnako môžete vňať použiť ako ozdobu na chlebíčky, prípadne ju pokojne nakrájanú využite aj pri výrobe domácej nátierky. Využitie vňate v kuchyni je naozaj rozsiahle a je teda len na vás, ako sa rozhodnete ju pri varení a príprave jedál využiť.

Ak potrebujete vňať do zásoby, vysušte ju

Keďže má vňať všetky tieto druhy využitia, je vhodné si ju dopriať pravidelne. Ak však niekedy nemáte pre vňať využitie, aj tak ju nevyhadzujte. Môžete ju usušiť a využívať celý rok, aj keď čerstvá vňať nie je k dispozícii. Môžete ju jednoducho sušiť na vzduchu, v rúre alebo aj v sušičke. Najjednoduchšie je ale sušiť ju vo zväzkoch a na suchom vzduchu. V rúre alebo sušičke vňať sušte pri teplote 50°C a priebežne ju kontrolujte.