PS vidí za zrušením dotačnej schémy na podporu ľudských práv politické dôvody

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vidí za zrušením dotačnej schémy zameranej na podporu ľudských práv politické dôvody.

Poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Števulová (PS) poukázala na to, že ministerstvo už tri týždne podsúva verejnosti rôzne dôvody, pre ktoré zrušilo dotačnú schému. „Na začiatku boli problémom údajne spolitizované a dúhové mimovládky, dnes zas hovorí o údajných podozreniach z manipulácie a prepojeniach na politickú opozíciu. To nesvedčí o transparentnosti, ale skôr o tom, že za zrušením podpory sú naozaj politické dôvody,“ zdôraznila.

Ak chce ministerstvo hovoriť o transparentnosti, nemalo by podľa nej podozrenia prezentovať ako fakty. „Nemalo by dochádzať k očierňovaniu mimovládnych organizácií a ich spájaniu s politickými stranami na základe vymyslených dôvodov a mien. Inak nemôžeme dôverovať ani výsledkom nimi avizovaného auditu, ktorý by mal byť nezávislý,“ podotkla.

Ministerstvo spravodlivosti hovorí o podozreniach z manipulácie pri výbere úspešných žiadateľov o dotácie na podporu ľudských práv. Dotačný mechanizmus preto podrobí auditu. Štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Katarína Roskoványi hovorí o podozreniach zo sofistikovaného systému vytvoreného pre vyvolené organizácie s priamym prepojením na Progresívne Slovensko.