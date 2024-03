Polícia realizuje celoslovenskú akciu, pomáha jej česká technika

V tejto súvislosti avizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zámer modernizovať techniku hraničnej a cudzineckej polície. Namiesto plánovaného vrtuľníka za približne 15 miliónov eur by chcel z plánu obnovy nakúpiť drony či mobilné vozidlá s multifunkčným využitím. Ako poznamenal, za podobnú sumu zakúpili v Česku techniku na ochranu hraníc do každého kraja.

„Dnešný deň sme využili na to, aby sme opäť deklarovali celej Európe a svetu, že Slovensko je pripravené na prípadnú ďalšiu vlnu nelegálnej migrácie,“ vyhlásil Šutaj Eštok na brífingu na hraničnom priechode Čunovo-Rajka. Akcia má podľa ministra vyslať signál nielen pašerákom ľudí, ale aj drog, zbraní a streliva. Poznamenal, že so zlepšujúcim sa počasím sa predpokladá opätovné spustenie migračných tokov a zvýšenie prílevu migrantov do Európy. Ocenil aj zapožičanie techniky od českej polície.

Riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Jozef Masnica priblížil, že stredajšia akcia sa realizuje na hraničných priechodoch s Maďarskom a prihraničných komunikáciách. V rámci akcie sa policajti zamerali aj na miesta výskytu cudzincov z tretích krajín. „Ide o kontrolu ubytovacích zariadení, vlakových staníc, autobusových staníc, prevádzok, kde cudzinci pracujú,“ načrtol. Akcia trvá od 14.00 h do 23.00 h.

Cieľom akcie je podľa Masnicu reagovať na bezpečnostné výzvy a riziká spojené s nelegálnou migráciou. Na základe informácií z Maďarska uviedol, že migračný tlak u južného suseda SR sa zvyšuje. Do akcie sú zapojení slovenskí policajti, inšpektoráty práce a českí policajti obsluhujúci svoju techniku. Zapožičali napríklad techniku na zisťovanie prítomnosti osôb v kamiónoch alebo v teréne či na zisťovanie pravosti cestovných dokladov.

Tento rok Slovensko dosiaľ nezaznamenalo prílev migrantov. „Zatiaľ sme od začiatku roka na nulových číslach,“ skonštatoval s tým, že v rovnakom období pred rokom už evidovali asi 1700 migrantov. Pripisuje to aj opatreniam prijatým po nástupe súčasného ministra. Pri prípadnom zvýšení prílevu nelegálnych migrantov by sa mali prijímať opatrenia podľa tzv. semaforu. Ak stúpne počet nelegálnych migrantov do 100 za týždeň, mali by sa spustiť kontroly na hraniciach. Ak do 250, spúšťajú sa ďalšie opatrenia. Pri zvýšení nad 250 migrantov za týždeň dáva minister návrh na znovuzavedenie hraničných kontrol.