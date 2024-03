Korčok: Vláda ničí vzťahy so susednými krajinami

Súčasná vláda ničí vzťahy Slovenska s najbližšími susednými krajinami. Stáva sa hrobárom V4. Uviedol to kandidát na prezidenta SR a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok na stredajšej tlačovej konferencii. Poukázal pritom na postoj vlády k vojne na Ukrajine, ktorý kritizovali českí a poľskí predstavitelia.

„V súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine a postojom Maďarska sa V4 dostala do niečoho, čo ja nazývam umelým spánkom. Ale Slovenská republika dnes to, čo robí vo vzťahu k Ukrajine, spôsobuje, že V4 sa dostáva vlastne do klinickej smrti, a preto viem aj z mojich kontaktov, že v Poľsku aj Česku, čo je veľmi zle, si kladú základnú otázku, aký význam pre nich ešte má, aby sa angažovali v rámci vyšehradskej spolupráce,“ poznamenal.

Skritizoval, že Slovensko flirtuje s Ruskom a zrádza Ukrajinu pri jej existenčnom súboji. Aj z pohľadu zahraničnej politiky je podľa neho kľúčové, kto sa stane novou hlavou štátu. „Ak to bude niekto z tohto mocenského spektra, poškodzovanie vzťahov, deštrukcia V4 bude len ďalej pokračovať,“ skonštatoval. Deklaroval, že on by ako prezident využil všetky možnosti na to, aby Slovensko udržalo aspoň na úrovni prezidentov úzku spoluprácu s Českom aj Poľskom.

Korčok v stredu zároveň informoval o uzavretí svojho transparentného účtu. „Dary na ňom dosiahli zákonný limit, to znamená 500.000 eur,“ uzavrel.