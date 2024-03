Szijjártó k úspechom Trumpa: Plán liberálneho mainstreamu zlyhal na celej čiare

Hlavný plán liberálneho mainstreamu v Spojených štátoch zlyhal, a tak nebolo možné z primárok vylúčiť kandidáta Donalda Trumpa, ktorý suverénne zvíťazil aj v rámci tzv. supervolebného utorka. Podľa agentúry MTI to v stredu uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Šéf maďarskej diplomacie privítal, že hlavný plán liberálneho mainstreamu v USA na vyradenie potenciálneho neliberálneho kandidáta zo súťaže zlyhal na plnej čiare. „Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA musí Demokratická strana čeliť Donaldovi Trumpovi v demokratickom boji,“ dodal.

Szijjártó vyjadril názor, že je to veľmi dôležité víťazstvo právneho štátu.

„Veľmi mi chýbali vyjadrenia Bruselu o tom, do akej miery bol právny štát a európske hodnoty, ktoré považujeme za univerzálne, poškodené tým, že úradník v niektorých amerických štátoch môže rozhodovať o tom, kto môže kandidovať v primárkach alebo v samotných prezidentských voľbách, a kto nie. Ale to je ich vec, ak je to dobré pre Američanov, nemusíme to riešiť,“ povedal minister.

Podľa jeho slov v období, keď bol Trump prezidentom USA, boli vzťahy medzi Maďarskom a USA dobré a hoci maďarská vláda bola uplynulé štyri roky tomu otvorená, s podobným postojom sa spoza oceánu nestretla.

Bývalý americký prezident si pripísal víťazstvo v 14 z 15 amerických štátov, v ktorých sa počas tzv. supervolebného utorka konali primárky a volebné zhromaždenia Republikánskej strany.

Nezvíťazil iba v americkom štáte Vermont, kde triumfovala jeho súperka Nikki Haleyová, bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN.

Trump má už takmer istú nomináciu Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb podobne ako súčasný americký prezident Joe Biden.

Szijjártó v utorok vyhlásil, že sa ukázalo, že „synonymom vytvorenia mieru v Európe a zlepšenia maďarsko-amerických vzťahov je Donald Trump“. Dodal, že z maďarskej strany sú pripravení na spoločnú prácu, pokiaľ Trump sa opäť stane prezidentom USA.