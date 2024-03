Podľa ministrov by mal predseda Ústavného súdu vyvodiť zodpovednosť za únik informácií

Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Vyhol sa však odpovedi, či by tou zodpovednosťou mala byť priamo abdikácia.

„Evidujem, že došlo k úniku informácií a rozhodnutie ÚS sa skôr dostalo k médiám ako k dotknutým stranám. Považujem to za neštandardné a myslím si, že pán predseda ÚS by mal vyvodiť zodpovednosť v rámci inštitúcie a zistiť, kto je za únik informácie vinný,“ uviedol Šutaj Eštok. „Nepamätám si, že by v minulosti mal ÚS takéto problémy, že by unikali rozhodnutia ešte skôr, ako boli doručené,“ dodal. Či by Fiačan mal priamo odstúpiť, ako ho na to vyzval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), minister nekonkretizoval, formu konzekvencie necháva na šéfa súdu. „Sám vie, že nie je v poriadku, ak sa takéto veci stávajú,“ doplnil.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) necháva v prípade vyvodenia zodpovednosti za únik informácií rozhodnutie na predsedovi ÚS. Zdôrazňuje však, že aj samotný únik informácií vyvolal pochybnosti o tom, akým spôsobom súd rozhodoval. Fiačanove stredajšie vysvetlenia číta Takáč ako logické vyviňovanie sa z toho, čo sa stalo, jeho pochybnosti to však nerozptýlilo. „Pre mňa ako človeka, ministra zatiaľ ÚS nevyvrátil pochybnosti, ktoré mám,“ skonštatoval.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) je presvedčený, že ÚS svojím rozhodnutím poprel predchádzajúce rozhodnutia. „Ak sa doteraz vyjadroval, že sa nemôže vyjadrovať k zákonom, ktoré neboli zverejnené, tak teraz vlastne urobil niečo, čo je očividne v protiklade k tomu, ako to vyhodnocovali v minulosti,“ povedal na adresu rozhodnutia ÚS po rokovaní vlády. V postupe ÚS vidí politický podtón. „Nech si s tým rozhodnutím žijú, na serióznosti im to však nepridalo,“ upozornil. Podporuje zároveň to, aby v súčasnej situácii vláda prikročila k novej novelizácii Trestného zákona.

Premiér v utorok (5. 3.) vyhlásil, že predseda ÚS by mal vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť z funkcie. Urobil tak v reakcii na rozhodnutie ÚS o pozastavení účinnosti časti novely trestných kódexov. Dodal tiež, že nový prezident krajiny by mal túto zodpovednosť voči predsedovi ÚS vyvodiť. Niekto podľa premiéra musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia súdu predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám.