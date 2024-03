Matovič: Prezident by nemal mať právo udeľovať milosť za korupciu, ako plánuje kandidát Pellegrini

V rozhovore pre TASR to uviedol kandidát na hlavu štátu Igor Matovič. Prípadná zmena volebného systému by podľa neho vyhovovala iba vládnej koalícii. Rozhovor je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na prezidenta SR.

Čo vnímate ako najdôležitejšiu úlohu prezidenta SR?

Vykonávať mandát spravodlivo, čestne a v prospech všetkých (čestných) občanov.

Ktorú kompetenciu prezidenta považujete za najdôležitejšiu, a bez ktorej by ste si vedeli predstaviť výkon prezidentskej funkcie, prípadne, ktorú neplánujete používať?

Prezident musí využiť všetky svoje kompetencie, keď hrozí deštrukcia právneho štátu a ohrozenie demokracie. Prezident by nemal mať právo udeľovať milosť ľuďom odsúdeným za korupčné trestné činy, ako plánuje kandidát Pellegrini.

Niektoré politické strany hovorili o potrebe zmeny volebného systému. Je táto zmena potrebná? Podpísali by ste zmenu volebného systému?

Ak chceme na desiatky rokov pri moci zabetónovať Fica, Bödöra, Haščáka a spol., ako to urobili v Maďarsku, kľudne zmeňme volebný systém. Vyhovovať to bude jedine vládnucej mafii.

Aký je Váš postoj k členstvu SR v NATO a EÚ? Členmi sme už 20 rokov.

NATO je našou najväčšou zárukou bezpečnosti, bez neho by sme mohli stále tŕpnuť, kedy, kto dostane chuť si zo Slovenska odhryznúť. Vďaka členstvu v EÚ sme súčasťou najvyspelejších krajín Európy a dramatická väčšina ľudí na Slovensku si to tak praje aj naďalej.

Prezident SR je aj najvyšší veliteľ ozbrojených síl. Aký je váš postoj k financovaniu armády, k jej modernizácii, posilneniu, aj vzhľadom na dianie na východ od našich hraníc?

Vzhľadom na dianie na východ od našich hraníc je investovanie do obrany nevyhnutné. Slovensko konečne už tri roky plní náš medzinárodný záväzok investovať do obrany dve percentá z HDP.

Ako vnímate pomoc Ukrajine? Ste za členstvo Ukrajiny v EÚ? Únia odobrila začiatok prístupových rokovaní.

Pomáhať núdznym a vojnovým utečencom bolo a je správne. Za dodávky zbraní sme dostali zaplatené, a tak by to malo zostať aj v budúcnosti. Ak Ukrajina splní všetky požiadavky na vstup do EÚ, nevidím v tom problém.

Má byť prezident protiváhou vláde? Prečo?

Ak vláda pácha vlastizradu a deštruuje právny štát, ako to robí v súčasnosti Ficov kabinet, prezident musí zasiahnuť a postaviť sa proti.

O prezidentský palác zabojuje v tohtoročných voľbách celkovo 11 kandidátov. Sú nimi Andrej Danko, Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.