Danko: Do Európskeho parlamentu kandiduje elita SNS v tom istom poradí, v akom sa dostala do NRSR

„Dnes sme schválili kandidátnu listinu do Bruselu. Okrem Zdena Čambala sú to všetci tí, ktorí sa prekrúžkovali do parlamentu. Sú tam všetci, ktorí sú poslancami, a v poradí, v akom sa prekrúžkovali,“ uviedol Danko. Prvá pätica kandidátov, ktorí sa v septembri 2023 dostali do NR SR za SNS, postúpila po zohľadnení prednostných hlasov v poradí: Andrej Danko, Tomáš Taraba, Rudolf Huliak, Martina Šimkovičová a Roman Michelko.

Niektorí ministri už podľa neho avizovali, že si v prípade úspechu mandát v EP neuplatnia, chcú však podporiť značku strany. „Nie je dôležité, aká osoba tam pôjde, ale že tam bude mať zastúpenie SNS. Aby hlas Slovenska v podobe SNS bol v tej frakcii, ktorá bude zastavovať liberálov,“ doplnil. Júnové eurovoľby podľa neho prinášajú možno poslednú šancu zmeniť Európsku úniu. Úspech v nich označil za stranícku prioritu.

Na margo vyhlásenia predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, že PS chce vyhrať eurovoľby aj preto, aby najsilnejším hlasom Slovenska v EP nebol Ľuboš Blaha (Smer-SD) alebo Andrej Danko (SNS), odpovedal, že Šimečka vie, prečo to hovorí. „Dnes Šimečka udáva našu vládu, má tam kamarátov. A bojí sa, lebo národné sily v každom štáte rastú. SNS musí byť hlas Slovenska v týchto reformných frakciách,“ konštatoval Danko.