Pistorius: Únik nahrávky rozhovoru dôstojníkov spôsobila chyba jednotlivca

Nemeckí dôstojníci na nahrávke, ktorá bola minulý týždeň zverejnená na ruských sociálnych sieťach, diskutujú o možnom použití rakiet Taurus nemeckej výroby zo strany Ukrajiny.

„Stala sa vážna chyba, ku ktorej nemalo prísť,“ uviedol Pistorius na tlačovej konferencii. Dodal, že počiatočné vyšetrovanie ukázalo, že komunikačné systémy nemeckej armády neboli poškodené.

Jeden z účastníkov rozhovoru, ktorý bol v danom čase na leteckej prehliadke v Singapore, sa totiž na stretnutie pripojil cez „nezabezpečené pripojenie“, čo viedlo k odpočutiu rozhovoru, povedal Pistorius.

Vzhľadom na tom, že na leteckom podujatí v Singapure sa zúčastnilo viacero vysokopostavených predstaviteľov armád z viacerých krajín, predstavovalo toto podujatie pre ruské spravodajské služby dobrú príležitosť. Úspešné odpočutie rozhovoru nemeckých dôstojníkov tak bolo podľa Pistoriusa „náhodným zásahom do čierneho v rámci širšieho prístupu“.

Minister zároveň oznámil, že za incident zatiaľ nebudú vyvodené osobné dôsledky. „Neobetujem svojich najlepších dôstojníkov hre (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ povedal šéf nemeckého rezortu obrany.

Pistorius tiež uviedol, že v súvislosti s únikom telefonoval so spojencami, ktorí ho uistili, že dôvera v Nemecko narušená nebola. „Každý vie o nebezpečenstve takéhoto odpočúvania a vie, že nikto nemôže poskytnúť stopercentnú ochranu,“ povedal minister.

Nemecko čelí tlaku, aby vypočulo naliehavé výzvy Ukrajiny a poslalo jej rakety Taurus. Berlín by tak nasledoval kroky Francúzska a Británie, ktoré Ukrajine už poskytli svoje zbraňové systémy dlhého dosahu. Nemecký kancelár Olaf Scholz však odmieta schváliť dodávky rakiet nemeckej výroby na Ukrajinu pre obavy, že by to mohlo Nemecko zatiahnuť do vojny.