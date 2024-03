Turecký alebo košický med? Takto jednoducho si ich oba pripravíte aj doma

Turecký med je obľúbená sladká pochúťka pôvodom z arabského sveta, ktorá je tu s nami už aspoň tisíc rokov. Prvé zmienky o ňom sa totiž datujú už do obdobia 1100-1150 nášho letopočtu. Poznáme ho v podobe tvrdého bloku sladkej a veľmi chutnej hmoty.

U nás sa teší obrovskej popularite a mnohí ho máme spätí hlavne s jarmokmi či hodmi, kde mu neodolá nejeden maškrtný jazýček. Ak naň máte chuť, nemusíte si ho hneď ísť niekam kúpiť. Pripravuje sa jednoducho a z ľahko dostupných surovín, takže si ho hravo dokážete pripraviť aj sami doma.

Foto: A.G.A/Shutterstock.com

Čo potrebujete na prípravu tureckého medu?

3 vaječné bielka

100ml medu

200g krupicového cukru

150g orechov

Príprava je naozaj jednoduchá a z veľkej miery závisí od toho, čo máte sami radi. Týka sa to hlavne orechov, ktoré musia byť nadrobno nasekané, ale je len na vás, aký druh použijete. Pokojne to môžu byť pistácie, lieskovce, vlašské orechy, kešu alebo aj nejaké iné.

Postup

Opražte orechy na panvici alebo v rúre. Následne ich zbavte šupky. Bielky rozšľahajte s časťou cukru do tuhého snehu. Do snehu postupne zašľahajte zvyšok cukru a pomaly prilievajte rozpustený med. Ale pozor, med nesmie byť horúci. Do snehu postupne vareškou primiešajte orechy. Túto snehovú zmes s orechmi následne rozprestrite do formy, ktorú ste vystlali papierom na pečenie. Turecký med nechajte v chlade stuhnúť a ďalší deň ho nakrájajte ostrým nožom na rezy podľa chuti.

Turecký med na slovenský spôsob? Skúste košický med!

Foto: Radu Sebastian/Shutterstock.com

Turecký med sa bežne podáva nakrájaný na kúsky, rezy, vo forme cukríkov alebo v kornútikoch. Keď je ale medzi dvoma oblátkami, hovoríme mu košický med. Oblátky mu dodajú na chrumkavosti a ak ich namočíte do čokolády, tak aj viac chuti. Ako si teda pripraviť košický med?

Je to jednoduché. Postup je viac-menej rovnaký, taktiež suroviny a ich pomer. Pripravte si tak snehovú zmes s orieškami, ale namiesto do formy ju vareškou naneste na oblátky. Po nanesení zmes prekryte druhým plátom a košický med nechajte vychladnúť. Na druhý deň ho môžete nakrájať a pustiť sa do maškrtenia. Ak máte radi čokoládu, oblátky predtým namočte do čokolády, či už celé alebo aj len čiastočne.