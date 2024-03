Pellegrini a Demetriosová debatovali o cyperskej otázke aj o výzvach pre EÚ

Diskutovali aj o výzvach, ktorým čelí EÚ. Pellegrini zároveň deklaroval snahu Slovenska aj naďalej prispievať k mierovej misii.

Demetriosová ocenila, že Slovensko podporuje riešenie cyperskej otázky. Obaja podľa nej uznávajú nevyhnutnosť nastolenia mieru, a to nielen na Cypre. Pellegrini zdôraznil, že aj v prípade Cypru drží SR líniu v tom, že nikdy neuzná odtrhnutie územia jednostranným rozhodnutím napríklad etnickej skupiny či zabratím územia vojenskou cestou. „Slovensko neuznáva riešenie tohto konfliktu ako riešenie dvoch štátov, ktoré by mali vzniknúť, pretože šlo o inváziu vtedajšieho Turecka na severnú časť Cypru,“ uviedol.

So šéfkou cyperského parlamentu našli podľa Pellegriniho zhodu na riešení európskych záležitostí, napríklad problému migrácie. „Cyprus je priamo zasiahnutý migračnými tokmi,“ povedal a doplnil, že Demetriosová trvá na riešení migrácie iným spôsobom, napríklad vytvorením tzv. hotspotov ešte na území, kde migrácia vzniká, a to mimo územia EÚ. Otvorila aj diskusiu o práve veta členských krajín EÚ. „Aj v tomto sme sa zhodli. Aj Cyprus ako malá krajina deklaroval, že nebude nikdy súhlasiť s oslabovaním pozícií aj malých členských krajín pri rozhodovaní o vážnych veciach,“ zdôraznil šéf NR SR s tým, že tak by sa stratila potreba hľadať konsenzus.

Pellegrini a Demetriosová sa dotkli aj témy blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. Podľa Pellegriniho treba hovoriť o úspešnom príbehu rozvoja Slovenska za posledných 20 rokov, počas ktorých je krajina členom EÚ. Pripomenul, že dôvera Slovákov v EÚ klesá. EÚ nie je podľa šéfa NR SR schopná vyslať signál občanom, že ich vie ochrániť a že je schopná ochrániť vonkajšie hranice. Pellegrini zdôraznil potrebu presadzovať v eurovoľbách štandardné politické strany, „aby sme sa vyhli tomu, že sa Európa rozrastie o nejaké silné extrémistické strany, pretože si myslím, že to nie je dobré pre budúcnosť EÚ“.