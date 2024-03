Navaľného pochovali do hrobu za zvukov piesne My way a melódie z Terminátora 2

DNES - 14:39

Moskva/Praha Správy » Zahraničné

Rakvu s telom ruského opozičného politika Alexeja Navaľného spustili do hrobu na Borisovskom cintoríne v Moskve za zvukov piesne My way od Franka Sinatru a soundtracku z filmu Terminátor 2, ktorý mal Navaľnyj rád.

Ľudia, ktorým sa podarilo dostať na cintorín, hádzali do hrobu hrste zeme, informovala britská stanica BBC. Podľa miestnych zvyklostí rakvu s telom Navaľného po prevoze na cintorín ešte raz otvorili, aby sa s ním naposledy rozlúčili jeho rodičia Ľudmila a Anatolij a ostatní príbuzní. Navaľného manželka Julija a ich deti Daša a Zachar na pohrebe neboli, podobne ako ani najbližší Navaľného spolupracovníci, ktorí od rozpútania vojny na Ukrajine žijú v exile. Keďže veľká časť z nich je v Rusku vyhlásená za tzv. zahraničných agentov alebo stíhaná pre šírenie údajných dezinformácií o ruskej armáde, v Rusku by im hrozilo zadržanie. Julija Navaľná zverejnila na svojich sociálnych sieťach video s vyznaním, ktorým sa s manželom lúčila: ďakovala mu „za 26 rokov absolútneho šťastia. Áno, aj za posledné tri roky šťastia“, aj za to, že ju vždy podporoval a rozosmieval „aj z väzenia“ a že na ňu vždy myslel. „Neviem, ako bez teba žiť,“ doplnila, ale prisľúbila, že sa pokúsi konať tak, aby na ňu mohol byť hrdý. „Neviem, či to zvládnem, ale skúsim to,“ dodala Navaľná, ktorej vyznanie manželovi sa končí slovami: „Milujem ťa naveky. Odpočívaj v pokoji“. Smútočný sprievod od chrámu v štvrti Marjino, kde sa konal pohrebný obrad, na Borisovský cintorín, kde je Navaľnyj pochovaný, sa tiahol niekoľko kilometrov a zmenil sa i na protest proti ruskému vedeniu. Ako na svojom webe informovalo Rádio Sloboda (RFE/RL), dav vykrikoval politické heslá, obviňoval ruského prezidenta Vladimira Putina zo zabitia Navaľného a žiadal prepustenie politických väzňov v Rusku. Bezprostredne neboli známe informácie o prípadnom policajnom zásahu.