Kotlár odmieta porušenie zákona, jeho konateľstvo vo firme má riešiť výbor

„Výbor bude konať z vlastnej iniciatívy, dám návrh na najbližší výbor,“ uviedla Remišová. „Tak, ako v každom inom prípade, či je to primátor, starosta, poslanec koalície alebo opozície, výbor to musí riešiť,“ dodala s tým, že najbližšie rokovanie majú naplánované v apríli. Tam by sa malo podľa jej slov aj vysvetliť, v čom ide o porušenie ústavného zákona. Podčiarkla, že poslanec nemôže byť konateľom vo firme, s výnimkou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podotkla, že Kotlárova firma má v predmete podnikania aj ďalšiu náplň, ako sú kultúrne podujatia.

Poslanec Kotlár na stredajšej (28. 2.) tlačovej konferencii odmietol, že by porušil zákon. Nevylúčil ani podnet pre poškodenie dobrého mena. „Ľudia si budú myslieť, že ja niekde podnikám,“ reagoval Kotlár s tým, že táto firma posledné roky nič nezarobila a ide o slobodné podnikanie, podobne ako lekár.