Šimečka: PS chce eurovoľby vyhrať, aby sa hlasom SR v EP nestal Blaha a Danko

PS podľa neho venuje veľkú pozornosť príprave eurokandidátky, ktorú bude viesť bývalý predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor a popri súčasných europoslancoch PS Martinovi Hojsíkovi a Michalovi Wiezikovi na nej bude figurovať moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová a diplomatka Ľubica Karvašová. „Smer-SD a vláda nemôžu mať všetko. Uvidíme, ako dopadnú prezidentské voľby. Ale aj v tých európskych nemôžeme dovoliť, aby najsilnejším hlasom Slovenska v Európskom parlamente bol Ľuboš Blaha alebo Andrej Danko,“ podčiarkol Šimečka.

Progresívne Slovensko podľa neho v roku 2023 dalo všetky sily do zápasu o víťazstvo v parlamentných voľbách a otázke budúceho prezidenta sa venovali menej. Napokon sa rozhodli podporiť Ivana Korčoka. „Považujeme ho za skvelého kandidáta, tak sme mu vyjadrili podporu. Nepovažovali sme za nutné stavať mu konkurenciu v podobe kandidáta PS,“ poznamenal Šimečka s tým, že bude dobre hájiť aj ich hodnoty.

Šimečka si myslí, že téma rušenia práva veta členských štátov Európskej únie v dôležitých otázkach zahraničnej politiky nie je aktuálne na stole a ešte dlho sa tam zrejme nedostane. „Vnímam aj to, čo hovorí Ivan Korčok, že ak chceme ako Slovensko efektívnejšie presadzovať naše národné záujmy, ekonomické, bezpečnostné, politické, potrebujeme silnejšiu EÚ, silnejšiu aj navonok,“ konštatoval Šimečka.

Pripomenul, že sa opakovane stalo, naposledy v réžii Maďarska, že rozhodovanie celej únie paralyzoval jeden členský štát. „Už dnes sa niektoré rozhodnutia v oblasti zahraničnej politiky dejú kvalifikovanou väčšinou podľa Lisabonskej zmluvy,“ konštatoval. Na zrušenie práva veta je však podľa neho potrebný súhlas všetkých členských štátov EÚ a ten aktuálne nie je reálny.

Na margo stretnutia premiérov V4 Šimečka poznamenal, že zatiaľ čo poľský predseda vlády Donald Tusk a český Petr Fiala zdieľajú v otázke Ukrajine postoje spoločné so zvyškom EÚ, maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský Robert Fico (Smer-SD) sa dostávajú do medzinárodnej izolácie. „Ak to takto pôjde ďalej, V4 na najvyššej úrovni stratí svoj zmysel,“ uzavrel predseda PS.